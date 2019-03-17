"Тхнуло": водій на Дніпропетровщині вигнав жінку з трамвая і нарвався на гнів мережі

У місті Кам'янське водій трамвая №4 вигнав літню пасажирку через неприємний запах.

Відповідне відео зняли небайдужі молоді люди, які влаштували скандал в транспорті через відповідні дій персоналу. Ролик опубліковано в співтоваристві "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)" у Facebook (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Так, водій відмовлявся рушати з місця протягом 20 хвилин, поки бабуся не покине транспорт. Очевидець почав знімати це на камеру, питаючи, на якій підставі жінку виганяють.

У відповідь водій підвів хлопця до правил, де було написано, що пасажир не має права перебувати в трамваї, якщо він бруднить своїм одягом інших людей. Він заявив, що від жінки похилого віку "тхнуло", вона нібито неодноразово справляла потребу на крісло і цілими днями сидить на площі та просить милостиню. Що примітно, інші пасажири були на стороні водія.

Однак в мережі не всі поділяли таку позицію. Користувачі були обурені, що людині заборонили їхати в транспорті і вигнали.

"Хлопцеві респект. Водилу під молотки. Якими б не були люди похилого віку, вони все одно люди, ніхто не знає, де старість застане вас", "Молодець хлопчина. До сліз зворушив. Значить, не все пропало в цій країні", "Невже у нього немає старих батьків і совісті", "Давайте виганяти всіх від кого є запахи, перегар, піт, брудні шкарпетки духи (є такі, що свідомість втрачаєш)", – написали обурені користувачі.

Знайшлися й ті, хто заступився за водія. Багато хто написав, що жінка дійсно просить милостиню. У мережі навіть відзначили, що вона шахрайка.

"Це бабка – розводяща м*азота. Сидить біля "красуні" або біля "алло" і кричить постійно "добрі люди, дайте на шматочок хліба", "Зрозуміє водія той, хто знає цю бабку, а хто не знає – буде засуджувати. Бабка смердючий жебрак", – написали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше водій маршрутки Київ-Боярка жорстоко побив пасажира за те, що той попросив у нього здачу. Чоловік отримав важкі травми.

OBOZREVATEL розібрався, як все було, і отримав коментарі від поліції. Водія після події шукали органи.

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