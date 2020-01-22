The Economist підвищив Україну у світовому рейтингу демократії: інфографіка

Україна опинилася на 78-му місці серед 160 країн у рейтингу індексу демократії. За рік вона покращила свої позиції на шість місць (у 2018 році наша країна посідала 84 місце).

Про це свідчать підсумки дослідження, опубліковані The Economist. Відповідно до алгоритму рейтингу, країни оцінюються від 0 до 10 балів. У 2019 році Україна отримала 5,90.

Характерно, що у 2017 і 2018 роках оцінка держави не змінювалася і трималася на рівні 5.69. Разом з тим, згідно з підсумками нового дослідження, Україна продовжує перебувати у категорії гібридних демократій.

Україна виросла у світовому рейтингу демократії The Economist

Демократія в Україні "Українська правда"

При цьому країна-агресорка Росія опинилася на 134 місці рейтингу і потрапила в категорію авторитарних режимів. Розвиток демократії в ній оцінили лише на 3.11 бала (у 2018 році показник становив 2.94).

Росія опинилася на 134 місці The Economist

Автори дослідження зазначають, що при оцінці країн враховують п'ять показників: виборчий процес і плюралізм, роботу уряду, участь у політичному житті, а також демократичну політичну культуру та громадянські свободи.

Згідно з останнім аналізом, загалом демократія у світі істотно похитнулася у 2019 році. Зі 160 держав тільки 22 були визнані абсолютними демократіями. А більш ніж третина населення світу змушена жити під авторитарними режимами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

з травня 2018 року по травень 2019 року Україна піднялася на сім позицій у міжнародному рейтингу Doing Business, який щороку публікує Світовий банк, і посіла 64 сходинку зі 190 країн.

Згідно з даними звіту, Україна покращила свої показники за шістьма із десяти індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку під час складання рейтингу.

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