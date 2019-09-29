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30 вересня • оновлено в 06:02
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Тетяна Малахова
Тетяна Малахова
Поетеса Всі статті автора

Захаров "геніально" пристосовувався при будь-якій владі

8.1т

Навздогін моєму коменту про українських начебто патріотів, які страждають з приводу смерті відомого 85-річного російського режисера. Коли ще хтось з російських митців піде за ним услід і ви зберетесь витирати шмарклі, пригадайте оцю світлину.

Це Москва - в відомому МХАТі вшановують пам’ять курощупа Захарченко, який власноруч катував і вбивав українських захисників…

Захаров "геніально" пристосовувався при будь-якій владі
Захаров "геніально" пристосовувався при будь-якій владі
Захаров "геніально" пристосовувався при будь-якій владі

Ці хлопці і дівчата, аби не Росія, також дожили до 80 і 85, мали б дітей і онуків, водили б їх до школи... але навіки залишились 25-річними… завдяки "геніям", які підтримали Путіна і вшановують Захарченка.

Новини
Зі шкіри пнуться, щоб викликати мир, а на ділі підтримують анексію і розважають російських солдат

P.S. Трохи про геніальність небіжчика. Генієм він був для "совка". Крім того, він "геніально" пристосовувався при будь якій владі. Ефроса (ще й якого генія) відсторонили від посади режисера Ленкома "как "не обеспечившего правильного направления в формировании репертуара" і призначили Захарова. Це був 1973 рік.

Виходить, забезпечив потрібний репертуар, коли утримався так довго на посаді. 1973 рік відомий "закручиванием гаек" в літературі і кіно. І взагалі в мистецтві. Але він зміг утриматись! І якби ми не жили при СРСР в закритому середовищі і мали можливість знайомитись зі світовим кіно і літературою, то не ліпили б з радянських режів богів. На тлі фільмів на кшталт "Комуніст" і "Піднята цілина" фільми Захарова, звичайно, здаються геніальними. Але в цьому заслуга дійсно геніїв - драматургів. На жаль, ми не бачили іншого, крім радянського. Наприклад, мало хто знає геніїв світового рівня Франка Капру, Вільяма Вайлера тощо. А скільки геніальних українських митці з’їв радянський режим, і ми втратили власний плат культури.

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Автор
Тетяна Малахова Тетяна Малахова
Джерело
Джерело: Facebook Тетяни Малахової
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
А що ви хотіли від людини, котра більшу частину життя прожила у совку?
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Савченко Александр
Савченко Александр
Обычная вислоухая безграмотная соска. Высосала - накалякала.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Ох как все запущено! Захарченко поминали во МХАТе, а не в Ленкоме! Эфроса отстранили в 1967(после чего он благополучно успел побывать режиссером еще и на Таганке), Захарова назначили аж в 1973! Конечно, этот период был известен закручиванием гаек. Что не помешало "пристосуванцу" Илиенко поставить в 70х "Білу птаху з чорною міткою", а "пристосуванцу" Миколайчуку "Вавілон XX" Что характерно - ни один ни второй в лагерях не умерли и премии советские получали? Чем они лучше (хуже?) Захарова? Фильмы про колхозы и коммунистов ставил "посредственный совок" Довженко...Получается, все ,кого "совок не з'.їв" - по определению посредственности и приспособленцы? Или к своим другой счет?
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