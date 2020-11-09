Тестування на COVID-19 безглузде без роботи з контактними, – лікар

Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
Суспільство
2,1 т.

  • Обсяг тестувань на коронавірус істотно зріс, і це плюс

  • Допоки не буде налагоджена робота з контактними особами, цей плюс буде нівелюватися

Тестування на COVID-19 безглузде без роботи з контактними, – лікар

Збільшення обсягу тестування на коронавірус не буде сприяти зниженню поширення вірусу, якщо не проводиться робота з контактними особами.

Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив лікар-епідеміолог Андрій Александрін. "У нас абсолютно не проводиться робота з контактними людьми. Відповідно, усе тестування – це безглуздо", – сказав він.

"Ми просто займаємося виявленням. У нас не ведеться ніяка робота з мінімізації подальшого поширення COVID-19. Доти, доки ми не налагодимо роботу з контактними, всі ці дані будуть нівелюватися", – підкреслив медик.

Він визнав, що в Україні суттєво зріс обсяг тестувань на коронавірус. "Те, що міністр щодня висвітлює таку інформацію, це добре, тому що Україна зробила великий стрибок у плані охоплення населення, що тестується. Якщо в березні місяці ми робили тільки по 200 досліджень на добу, то зараз ми дійшли до цифри 80 тисяч. Це плюс. Але тут питання інше: а що ми робимо з контактними?" – запитав Александрін.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні собівартість тесту на коронавірус залежно від вартості реагентів становить від 260 до 700 грн. Водночас лабораторії пропонують цю послугу за ціною від 990 до 2400 грн.

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