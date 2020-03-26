Тестів не вистачає, масок нема: як військових на Донбасі "рятують" від коронавірусу

У зоні проведення бойових дій на Донбасі катастрофічно не вистачає масок, рукавичок, захисних костюмів і антисептиків – речей, які можуть захистити військових медиків і самих солдатів від коронавірусу. Хоча в штабі ООС звітують, що їм постійно надходять тести, ліки та засоби захисту, насправді ситуація така ж складна, як і у всій Україні.

OBOZREVATEL дізнався, що зараз відбувається в зоні ООС і як українських військових рятують від небезпечної інфекції, яка забрала життя вже понад 21 тисячі осіб у світі.

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"Як і в цивільних осіб, в армії немає антисептиків, рукавичок, масок – всього цього не вистачає катастрофічно. Якщо звичайні люди можуть ще собі дозволити вийти в аптеку та щось купити, то в зоні військових дій великих аптечних мереж нема", – розповів нам менеджер із роботи з військовими фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

За його словами, тиждень тому надійшло розпорядження від командування скасувати відрядження, особливу увагу приділяти людям, які прибувають, заборонити масові шикування й наради.

"Більшість підрозділів виконують, але є й ті, хто ставиться до цього халатно", – каже Римарук.

Військовослужбовцям роблять тести на коронавірус Фонд "Повернись живим"

Представник фонду зазначив, що при вході в бойову військову частину зараз кожному міряють температуру, обробляють руки антисептиком і записують усі дані. Це робиться для того, щоб потім можна було відстежити переносника захворювання.

"Ми зараз проводимо тисячу ПЛР-тестів по всіх підрозділах. Перевіряємо найбільш активних військовослужбовців, які контактують з великою кількістю людей у підрозділах, з цивільними особами. Це потрібно, щоб спрацювати на випередження та вчасно знайти носія вірусу. Трохи більш як за добу буде результат", – пояснив Римарук.

Також фонд передав військовим експрестести – у разі, якщо в когось з'являться симптоми, щоб можна було відразу визначити, COVID-19 це чи ні.

Військові почали шити маски самі Оперативне Командування "Північ"

Оскільки захисних масок не вистачає, військові почали шити їх самі, повідомили в оперативному командуванні "Північ".

У самому штабі ООС стверджують, що організовують надходження масок, захисних костюмів, антисептиків, ліків, лабораторних тестів.

"Масками передусім забезпечуються ті, хто стоїть на КПП і блокпостах, хто контактує з місцевим населенням, перебуває в місцях, де великі потоки людей. Нещодавно для мобільних госпіталів передали захисні костюми, очікуємо надходження апаратів для штучної вентиляції легень. Також у частинах проводять тестування тих, хто за родом діяльності має близький контакт з багатьма людьми. Ось тільки вчора протестували 130 військових. На сьогодні хворих або підозрюваних на коронавірус у нас немає", – розповіли в штабі ООС.

Фонд "Повернись живим"

Прессекретар Командування медичних сил Олексій Мазепа запевняє, що у військових медиків всього вистачає.

"Тільки за вчора нам завезли 20 масок, 2 тисячі пар рукавичок, 40 комплектів захисних костюмів, окуляри тощо. Це все витратні матеріали, які постійно закуповуються або передаються нам благодійниками та підприємствами. На сьогодні в нас всього вистачає", – запевнив Мазепа.

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