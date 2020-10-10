Тестів на COVID-19 для "людей з вулиці" не буде: Степанов роз'яснив рішення Кабміну щодо лабораторій

Приватні лабораторії в Україні не тестуватимуть безкоштовно на коронавірусну інфекцію всіх бажаючих "із вулиці". Туди відправлятимуть зразки, взяті у пацієнтів у державних установах.

Приватні компанії тільки здійснюватимуть аналіз на своєму обладнанні. Нову постанову Кабінету міністрів 10 жовтня роз'яснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Степанов наголосив, що забір біологічного матеріалу продовжать проводити державні лікарні та мобільні бригади.

"Це не означає, що зараз приватні лабораторії почнуть робити для людей з вулиці ці тести. Ми просто не в змозі будемо це проконтролювати. Зрозуміло, що ми приватним лабораторіям платитимемо гроші. Тому ми залучатимемо приватні лабораторії, контрактуватимемо їх і відвозитимемо їм зразки для того, щоб вони проводили тестування", – пояснив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на засіданні Кабінету Міністрів України від 9 жовтня уряд ухвалив низку додаткових заходів щодо посилення боротьби з COVID-19.

Зокрема уряд ухвалив рішення про виділення лабораторним центрам МОЗ 100 млн гривень на залучення до тестування лабораторій різних форм власності.