Тести на коронавірус проходять одиниці: українець розповів, що насправді відбувається в аеропорту

Тести на коронавірус проходять лише 2-3% прибулих в Україну туристів, а правила обсервації багато в чому є формальними.

Такими враженнями з OBOZREVATEL поділився українець Владислав Фарапонов, який кілька днів тому повернувся останнім спецрейсом із Нью-Йорка до Києва. За його словами, в літаку летіло більше 300 людей, серед них переважно підлітки та заробітчани.

"Рейс був звичайним. Екіпаж у масках, окулярах, рукавичках, костюмах. Їжу взагалі не продавали, тільки воду в цілях безпеки. Ну нічого, витримали. Також нам дали папір підписати, де вказано, що ми повинні самостійно піти на обсервацію. Серед пасажирів було багато школярів, які брали участь в програмі обміну Flex. Також, як розумію, були співробітники різних фірм та компаній, які вирішили повернутися додому", – підкреслив Фарапонов.

По прильоту в один із терміналів аеропорту "Бориспіль", на борт піднялися медики, які поміряли кожному температуру. "І наші люди як завжди – попросили їх не вставати поки не пройде огляд, але всі почали збиратися. Проте лікарі начебто всіх оглянули, температури високої не було. Далі ми зайшли в термінал, нам запропонували здати експрес-тести на коронавірус", – пояснює українець.

Із більш ніж 300 пасажирів здали тести буквально до 10 осіб. Всі вони скромно відійшли до спеціального пункту, де сиділа медсестра і по черзі брала аналізи.

"Скажу чесно – я відмовився через антисанітарії. Сиділа одна медсестра, навколо неї люди. Ззаду хтось підходить, щось запитують, поради й так далі. Вона з ними розмовляє, тут відразу бере у одних аналізи, потім у інших", – підкреслив українець та також додав, що всі пасажири як і раніше контактували один з одним. Всі стояли в єдиній черзі, ніхто не намагався дотримуватися дистанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше українці, яких евакуювали з Балі через Доху через пандемію коронавірусу, заявили, що задоволені умовами в готелі "Козацький" та забезпечені всім необхідним для життя.

Нагадаємо, 30 березня спалахнув гучний скандал довкола повернення додому українських туристів. Вони прибули до аеропорту "Бориспіль" (Київ) двома рейсами з Балі через Доху.

Ще в дорозі їх попередили про двотижневу обов'язкову обсервацію, яка чекає після прильоту.

Частину українців вночі таки помістили на обсервацію в готель "Козацький" у центрі Києва. Більшість пасажирів влаштували бунт.

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