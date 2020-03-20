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20 березня • оновлено в 10:43
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Тести на коронавірус і апарати ШВЛ: Україна відправила військовий борт по допомогу з Китаю

2.6т
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Україна відправить до Китаю військовий вантажний літак ІЛ-76 за тестами на коронавірус та іншим медичним вантажем для боротьби з пандемією.

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Про це повідомив у п'ятницю, 20 березня, на своїй сторінці у Facebook народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Військовий вантажний літак Іл-76 незабаром злітає з аеропорту "Бориспіль" у Гуанчжоу, Китай. Об 11:00 в суботу (21 березня. – Ред.) борт прийме медичний вантаж: лабораторні та експрестести на коронавірус, медичні маски, апарати штучної вентиляції легенів і багато іншого. Я маю честь супроводжувати цей політ, щоб оформити документи і вантаж", – поділився він.

Україна відправила військовий борт по допомогу з Китаю

Україна відправила військовий борт по допомогу з Китаю

Facebook Андрія Мотовиловця

За словами Мотовиловця, це буде перший такий рейс, але вже наступного тижня заплановано ще один.

Україна відправила військовий борт по допомогу з Китаю

Україна відправила військовий борт по допомогу з Китаю

Facebook Андрія Мотовиловця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що мільйон експрестестів на визначення коронавірусу Україні подарує китайський мільярдер Джек Ма.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
К коммунякам за помощью ползете, декоммунизированные?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Ильюшин, Антонов, какелы мозгов нет на своем навозе летать, а не на русских самолетах?))
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