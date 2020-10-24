Не хочеться писати г*венце про наше тестування на ковід. Без мене добрі люди вже сто разів написали і ще сто разів напишуть. Краще розповім, як воно організовано в інших місцях. Де по-людськи.

Син навчається в Лондоні і днями здавав тест ПЛР. Якщо у тебе чи у людини, яка живе з тобою, є хоча б один із симптомів – кашель, температура або втрата нюху, а також якщо ти збираєшся робити якусь хірургічну операцію або медичну процедуру в госпіталі, тест для тебе – безкоштовний. Іноземець ти чи місцевий, не має значення. Якщо ти контактував з хворим в офісі, аудиторії, ресторані, приїхав з країни з високим рівнем захворюваності, права на безкоштовний тест у тебе немає.

Все організовано гранично просто і зрозуміло. Жодних дзвінків сімейним і іншим лікарям, жодних направлень. Заходиш на спеціальну сторінку на урядовому сайті, відповідаєш галочками на кілька запитань, вводиш прізвище і адресу – і відразу ж отримуєш посилання для запису на тест.

Місце вибираєш сам, де тобі зручно. В радіусі милі від синового будинку їх 3. Працюють сім днів на тиждень.

Приїхати треба в призначений інтервал часу. Якщо з якоїсь причини сам приїхати не можеш, замов, до тебе приїдуть. На місці проведення тестів стоїть намет. В якому є набори для тестів, інструкція як їх робити і дядько, який відповідає на питання.

Людей немає. Черг немає. Заповнив форму, зробив собі мазки, попросив показати як, якщо не впевнений, запечатав, кинув в ящик. Усе. Через 48 годин отримав результат на телефон.

Вчора, наприклад, в Британії зробили 340 тисяч таких тестів. До речі, платний тест там коштує 200 фунтів.