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27 квітня • оновлено в 10:48
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Тести на антитіла до COVID-19 готові: очільник МОЗ розповів, коли перевірять українців

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В Україні лише після низки консультацій із ВООЗ і численних перевірок можуть почати використовувати вітчизняні ІФА-тести на антитіла до COVID-19, українські ПЛР-системи водночас активно експлуатують.

Про це заявив на брифінгу в понеділок, 27 квітня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"ІФА-тест виявляє антитіла в крові людини, яка перехворіла на коронавірус. Ми дуже ретельно вивчаємо питання. Цього тижня відбудуться консультації з науковцями, експертами ВООЗ, як саме ми будемо використовувати ІФА-тести та для яких потреб. Ми розширюємо механізм і алгоритм тестування. Розглядаємо використання українських тестів, вони в пріоритеті, якщо будуть відповідати стандартам", – підкреслив він.

Глава МОЗ розповів, коли українців перевірять на антитіла до COVID-19

Глава МОЗ розповів, коли українців перевірять на антитіла до COVID-19

Степанов розповів також, скільки ПЛР-тестів українського виробництва отримало Міністерство охорони здоров'я.

"Приблизно 4,5 тисячі ПЛР-систем. Кожна – це майже 100 тестів. Тобто можемо говорити про 450 тисяч. Сьогодні отримуємо ще 160 тисяч тестів. Будемо й надалі закуповувати українські системи, вони відповідають за якістю і точністю світовим стандартам", – запевнив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов розповів про випробування українських ІФА-тестів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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