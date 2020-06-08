Коронавірус можна виявити трьома видами тестів: у чому відмінність

На COVID-19 можна перевіритися трьома видами тестів, – за допомогою молекулярної діагностики (ПЛР), аналізами на антитіла та на вірусні антигени.

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Ці тести відрізняються за метою і призначенням, повідомив Telegram-канал Мособлштабу із ситуації з пандемією.

Тест на коронавірус

Молекулярна діагностика (мазок із носа та ротової порожнини) робиться тим, у кого є симптоми респіраторного захворювання або тим, хто мав контакти з можливим джерелом інфекції.

Лабораторія шукає генетичний матеріал збудника хвороби. Негативний тест означає, що людина не інфікована на момент взяття аналізу. При цьому для підтвердження або виключення наявності інфекції аналіз виконується повторно через 10 днів.

Можливі й хибнонегативні тести, навіть при наявності симптомів, схожих із COVID-19. Причини цього можуть бути наступні:

невелике вірусне навантаження (мала кількість вірусу в біоматеріалі);

пізня стадія захворювання (вірус уже "спустився" в легені з верхніх дихальних шляхів);

людський фактор (порушення при заборі біологічного матеріалу).

Аналіз на антитіла (IgM та IgG) дозволяє оцінити колективний імунітет. У цьому випадку лабораторія шукає імунні клітини IgM і IgG, які виробляються в організмі в результаті контакту з вірусом.

IgM виробляються на початку захворювання і свідчать про хворобу, що триває. IgG з'являються, коли особа вже подолала інфекцію, ці клітини залишаються досить довго після хвороби. Наявність останніх свідчить про перенесене захворювання і формування імунітету.

Аналіз на вірусні антигени. Якщо аналіз на антитіла досліджує наявність їх у крові, то цей тест виявляє вірусні антигени в мазку з носа. Вірусні антигени – це білки, що входять до складу вірусу, які розпізнаються імунною системою.

Відсутність вірусних антигенів означає і відсутність у людини інфекції. Тест на антигени може бути проведений безпосередньо на прийомі у лікаря.

Як писав OBOZREVATEL, із середи, 10 червня, Україна перейде на черговий етап пом'якшення карантинних обмежень. Зокрема, буде дозволена робота баз відпочинку і санаторіїв, а також проведення масових культурно-мистецьких заходів.

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