Тест на коронавірус може помилятися в трьох випадках, – інфекціоніст

Зустрічається багато випадків, коли у людини є всі ознаки коронавірусу, але тести на COVID-19 показують негативний результат.

Про це в інтерв'ю "ТСН" розповіла лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні Ольга Ковебко. За її словами, цьому може бути три причини.

"По-перше, може бути концентрація вірусу дуже мала, щоб її відчував апарат. По-друге, може бути вже період того, що вірусу вже немає, але розвинулися ускладнення. По-третє, може бути людський фактор при дослідженні і заборі мазка" , – пояснила лікар.

За її словами, часто пацієнтів госпіталізують навіть якщо ПЛР-тест показав негативний результат. При цьому повторне тестування, за словами інфекціоніста, бувають позитивними.

"І останній приклад – смерть лікаря з Почаєва Тернопільської області Івана Венжиновича. Він з перших днів працював з пацієнтами, хворими на COVID-19, і коли він сам захворів і був у важкому стані, його тести були негативними. Але там була типова клініка і, на жаль, цьому загиблому лікарю не будуть враховано, як професійне захворювання і це неправильно", – зазначила Ковебко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в ході випробувань вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, помер 28-річний лікар-доброволець.