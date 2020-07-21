Терористи передали Україні тіло загиблого бійця: в ООС заявили, що його вважали пораненим

Гліб Іванов Суспільство 12:17, 21.07.2020 Оновлено: 12:41, 21.07.2020

Представники російсько-окупаційних військ на Донбасі передали ще одне тіло полеглого захисника на підконтрольну уряду України територію. Наразі особу загиблого не ідентифіковано.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Операції об'єднаних сил. У штабі зазначили, що ймовірно, це третій військовослужбовець, якого дотепер уважали пораненим після цинічного вбивства морських піхотинців 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області.

"Після проведення процедури упізнання, завершення судово-медичної експертизи та оформлення відповідних документів силами пошукової групи "Евакуація 200" тіло доправлять до місця поховання. Про дату поховання Героя буде повідомлено додатково", – зазначили в ООС.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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