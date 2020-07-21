Терористи передали Україні тіло загиблого бійця: в ООС заявили, що його вважали пораненим
Терористи передали Україні тіло загиблого бійця. Фото: 112 Україна
Представники російсько-окупаційних військ на Донбасі передали ще одне тіло полеглого захисника на підконтрольну уряду України територію. Наразі особу загиблого не ідентифіковано.
Про це повідомили на сторінці у Facebook Операції об'єднаних сил. У штабі зазначили, що ймовірно, це третій військовослужбовець, якого дотепер уважали пораненим після цинічного вбивства морських піхотинців 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області.
"Після проведення процедури упізнання, завершення судово-медичної експертизи та оформлення відповідних документів силами пошукової групи "Евакуація 200" тіло доправлять до місця поховання. Про дату поховання Героя буде повідомлено додатково", – зазначили в ООС.
Терористи передали Україні тіло загиблого бійця: в ООС заявили, що його вважали пораненим Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 липня внаслідок обстрілу військами Росії на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних Сил України. Під час підриву на невідомому вибуховому пристрої помер іще один український захисник.
На евакуацію загиблого під Горлівкою розвідника вирушила група у складі дев'яти військовослужбовців, однак вони потрапили в потрійну засідку. Унаслідок обстрілу загинули двоє осіб, зокрема медик.
Станом на 12:00 14 липня стало відомо, що терористи "ЛНР" викрали тіло українського військового, який загинув біля Зайцевого.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вбивство українського медика на Донбасі має ознаки військового злочину.
Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.
Президент Володимир Зеленський назвав такі дії "черговим доказом цинізму, брехливості і нелюдяності бойовиків".
В ООС розкрили подробиці розстрілу евакуаційної групи.