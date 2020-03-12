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12 березня • оновлено в 17:34
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Террористи на Донбасі обстріляли ЗСУ і поранили бійця

1.2т
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Російські окупанти 12 березня обстріляли підрозділи Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Зайцеве на Донбасі. Одного українського військового було поранено.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Операції Об'єднаних сил. Там додали, що пораненому воїну негайно надали медичну допомогу. У штабі зазначили, що окупанти вели обстріли з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксовано роботу ворожих снайперів.

"За підтвердженими даними, напередодні з Росії на цю ділянку фронту прибули російські снайпери, які приїхали на українську землю для складання іспитів. Окупанти прицільним пострілом поранили одного нашого захисника", – зазначили в ООС.

Терористи поранили на Донбасі бійця ООС

Терористи поранили на Донбасі бійця ООС

prm.ua (ілюстративне фото)

"Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи дозволене озброєння, знищили вогневі точки противника. Втрати ворога уточнюються", – додали військові.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ну шо! значит экзамен не сдали)))
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