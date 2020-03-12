Російські окупанти 12 березня обстріляли підрозділи Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Зайцеве на Донбасі. Одного українського військового було поранено.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Операції Об'єднаних сил. Там додали, що пораненому воїну негайно надали медичну допомогу. У штабі зазначили, що окупанти вели обстріли з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксовано роботу ворожих снайперів.

"За підтвердженими даними, напередодні з Росії на цю ділянку фронту прибули російські снайпери, які приїхали на українську землю для складання іспитів. Окупанти прицільним пострілом поранили одного нашого захисника", – зазначили в ООС.

Терористи поранили на Донбасі бійця ООС prm.ua (ілюстративне фото)

"Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи дозволене озброєння, знищили вогневі точки противника. Втрати ворога уточнюються", – додали військові.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Терористи "ДНР" влаштували масований обстріл житлових районів Мар'їнки Донецької області, під який потрапила також школа.

10 березня по військовій вантажівці одного з підрозділів ООС окупанти відкрили вогонь із протитанкового ракетного комплексу поблизу населеного пункту Піски.

У результаті загинули двоє бійців ООС, ще дев'ять отримали поранення. Пізніше з'ясувалося, що терористи "Л/ДНР" завдали підлого удару по воїнах ЗСУ під Пісками, сховавшись за будинками мирних жителів.

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