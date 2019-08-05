Прокинулася від жахливого болю: за що чоловік скалічив молоду матір у Запоріжжі

У Запоріжжі стався жахливий випадок – цивільний чоловік познущався над дружиною Анастасією Шаповаловою. Коли 25-річна мати двох маленьких дітей спала, він вилив їй на обличчя і в рот окріп.

Жінка прокинулася від жахливого болю. Однак чоловік не зупинився, поки Настя намагалася втекти, він вихлюпнув на неї залишок окропу і відрізав їй волосся. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Вдалося вилізти у вікно

Пораненій і переляканій жінці вдалося вибратися через вікно. Була 6-та ранку, вона побачила перехожих і попросила їх викликати швидку й поліцію. Приїхавши, медики виявили у Анастасії Шаповалової до 25% опіків, переважно на обличчі, руках і верхній частині тулуба.

Анастасія Шаповалова Facebook Анастасії Шаповалової

Зараз молода мама в лікарні, запорожці здають для неї кров. Їй потрібна пересадка шкіри. А 33-річний Дмитро Межебицький, так звати чоловіка-нелюда, ховається від поліції.

Двоє дітей Насті, яким 4 і 6 років, нині в бабусі батька. Свекруха вже побувала в лікарні, але заявила, що матеріально нічим допомогти не може.

Настя у важкому стані в реанімації Скрін відео

Їй нікуди було йти

Настя Шаповалова – кругла сирота, з близьких людей у неї тільки брат. Вона закінчила Матвіївську школу-інтернат.

До них із братом ніхто з близьких ніколи не приїжджав. Анастасія ж була в школі дуже відповідальною і чуйною, до неї завжди можна було звернутися за допомогою, і вона з радістю йшла назустріч. Одна зі співробітниць школи розповіла OBOZREVATEL, що після закінчення інтернату, дівчина вступила у педагогічний коледж.

"Після інтернату я її не бачила. Одного разу зустріла її брата, він сказав, що у Насті сім'я, є чоловік і дитина, і що у них все добре", – каже жінка.

Подруга Анастасії також підтвердила, що постраждала – сирота. Після школи жила в гуртожитку коледжу.

Анастасія Шаповалова Facebook Анастасії Шаповалової

"Через два місяці після початку навчання вона зустріла цього Дмитра, він років на вісім за неї старший. І через два тижні переїхала до нього. Я декілька разів його бачила, він дуже мені не сподобався. А незабаром вона завагітніла, пішла в декрет. Ми іноді з нею бачилися, коли приходили за гуманітарною допомогою, вона завжди говорила, що у неї все добре", – згадує в розмові з нами подруга постраждалої.

Інша її знайома зазначила, що насправді Дмитро постійно бив дівчину.

"Він весь час її бив. Чому не пішла? А куди їй йти? У неї ж нікого немає, вона сирота. Тому так і жила. Він ще й ніде не працював", – каже подруга.

Зі свого боку сусіди родини розповіли OBOZREVATEL, що Дмитро вживає наркотики, пиячить і веде себе неадекватно. І агресію проявляв не тільки до дружини, але й до інших людей. Міг навіть нацькувати собаку на когось.

Настя ж зізналася, що напередодні ввечері вони посварилися, Дмитру щось не сподобалося. Хоча до вечора конфлікт вже було залагоджено. Жінка не може зрозуміти, чому він так вчинив.

У лікарні пояснюють – у дівчини серйозні опіки обличчя, рук та слизової, тому її годують через зонд.

Поліція почала кримінальне провадження за статтею умисне нанесення каліцтв середньої тяжкості, Дмитру загрожує до трьох років позбавлення волі. Зараз його шукають.

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