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Олексій Чібісов
Олексій Чібісов
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Терористів ''Л/ДНР'' косить невиліковна хвороба

8.9т

Починати Новий рік треба тільки з хороших новин, а вони в мене є. Як і передбачалося, на окупованих територіях свято почалося зовсім не 31-го грудня ввечері, а набагато раніше.

Втім, посилення режиму через черговий "наступ ЗСУ", який прогнозували обнюхані ватажки "ДНР" та "ЛНР" по-новороськи, набухатись особистому складу ЗС РФ та місцевим найманцям не давали. Численні "корпоративи" зазвичай закінчувались після однієї-двох пляшок тап'яної стрілянини у повітря "по укропах".

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Кардинально змінилася ситуація саме у новорічну ніч, коли на всі заборони окупанти наплювали остаточно. Та й керівництво російських військ аж ніяк не могло протистояти бажанню свинів знайти в багнюці горілку. Отже тепер маємо таку статистику. Якщо до 31 грудня у лікарні Донецька привозили до 10 напівмертвих від алкоголю тіл "ополченців", за перші два дні тільки до реанімацій окупованого обласного центру госпіталізували близько двох сотень ватних "воїнів". Але ж це лише верхівка айсбергу.

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Згідно із донесеннями командування, на ранок 2 січня небоєздатними вважалося близько 40% особистого складу підрозділів. По 30-40 людей з кожної роти не могли не тільки взяти до рук зброї, але й банально піднятися з ліжка – настільки напилися "диряві". Та ж сама ситуація й на Луганщині.

Цікаві цифри й серед втрат від боротьби із пойлом. Вже 50 окупантів виїхали до "Мотороли" через отруєння контрафактом. Хоча, у "ДНР", "ЛНР" та Росії й акцизні товари роблять так, немов на меті не затьмарити останні думки опущених на дно спиртом, а отруїти їх без права на вилікування. Отож бухала більшість бойовиків здебільшого не саморобне, а куплене у всіляких колишніх АТБ, які називаються "Народними" та "Першими республіканськими".

Рік тому відзначилася жінка Захарченка, яка поставила терористам технічний спирт замість горілки. Так сталося й цьогоріч. Тільки герої історії змінилися – наразі виробництвом фунфириків для "неімущих понаїхавших" займається нове керівництво "динири". Вони й закупили величезну та дешеву партію отрути для того, щоб зробити з неї "горілку" для плебсу. Тільки от цікаво, що цією фігнею ніхто з мирних жителів не отруївся, адже навіть у дуже скрутні часи місцеві шахтарі знаходять гроші на якісніший алкоголь, а найдешевшим смакують лише опущені ще до приїзду на Донбас окупанти.

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А взагалі-то кажуть: як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Судячи з усього, потерпати від похмілля наступні 12 місяців будуть ну дуже багато загарбників.

https://24tv.ua/ru/aleksej_chibisov_tag5773

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Автор
Олексій ЧібісовОлексій Чібісов
Місце
Україна
Теги
Новини ДНРНовини ЛНР
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Соин Сергей
Соин Сергей
Sergii Soin Cреди скрепных россиян каждый сотый не болван. Сто двадцатый не алкаш, пятисотый не "Крымнаш", А один из восьмисот и не лжец, и не сексот. Миллионный не лентяй, а над этим всем Гундяй, Что про Вову я забыл? Он всё это сотворил.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
У кацапа в голове стекловата - вата, пропитанная "стекломоем"! (с)
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Марсиане и пришельцы «мутят нехорошее» в ДЫРе: Прилетают ночью, берут «спящий комсостав» и бесшумно улетают! А находят марсиане опОЧленцОв по «амбрЭ»... ОпоЧленцы от исПУга, что пришьют, не выкиСают!
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