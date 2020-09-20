Терористи зірвали перемир'я на Донбасі: поранено воїна ЗСУ

Карина Бондаренко Суспільство 07:54, 20.09.2020 Оновлено: 07:57, 20.09.2020

За минулу добу, 19 вересня, збройні формування Росії на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню.

Кілька пострілів із стрілецької зброї було зафіксовано поблизу населеного пункту Піски, повідомили в пресслужбі штабу Операції Об'єднаних сил.

В результаті обстрілу один боєць Збройних сил України отримав кульове поранення в ногу. Йому надали медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний.

Ще одне застосування противником стрілецької зброї було помічено поблизу Павлополя. Крім того, порушення домовленостей зафіксовано в районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці був помічений проліт ворожого БПЛА типу "МЕВІК-2" з перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника був пригнічений, що унеможливило його подальше застосування.

"Ворог вкотре намагався спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт. Але українські захисники на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали", – відзначили в штабі ООС.

Сведения из ООС за 19 сентября.
Операція об'єднаних сил в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні почався перший етап військових навчань "Об'єднані зусилля - 2020". Британські та українські військові десантувалися з військово-транспортних літаків повітряних сил США і України під прикриттям українських винищувачів.

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