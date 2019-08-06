"Терористи запам'ятають надовго": в мережі показали "грозу" окупантів на Донбасі

У мережі показали фото воїнів 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр", які прославилися рекордами зі знищення позицій терористів на Донбасі.

Як повідомляється на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, відео їх роботи неодноразово підривали російські пропагандистські ЗМІ.

"Ми не можемо показувати їхні обличчя, але будьте впевнені – це дуже круті хлопці! Відео їх роботи на передовій ще до оголошення "режиму тиші" ми неодноразово публікували на своїй сторінці. І ці кадри одразу ж істерично підхоплювали російські ЗМІ", – пишуть волонтери.

Воїни 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр" Facebook "Повернись живим"

Воїни 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр" Facebook "Повернись живим"

За їх словами, на фото – бійці 20 мотопіхотного батальйону 93 ОМБр "Холодний Яр". Саме вони утримували найгарячішу ділянку Авдіївської промзони, миттєво придушували будь-які провокації супротивника і, найважливіше, не допустили втрат серед особового складу.

"Кожен раз, коли ворог відкривав вогонь, в повітря піднімався коптер і фіксував ворожу вогневу точку. Після цього була адекватна відповідь. Точність роботи б'є всі рекорди, одного ранку вдалося загнати в ціль 14 з 19 мін. Завдяки самовідданій праці мінометників, на яких лягла найважча частина роботи, терористи надовго запам'ятають зиму і літо 2019 року", – розповів колишній боєць батальйону Рустам Мустафаєв.

Розгром позицій "ДНР" воїнами 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр" Facebook "Повернись живим"

Розгром позицій "ДНР" воїнами 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр" Facebook "Повернись живим"

Розгром позицій "ДНР" воїнами 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр" Facebook "Повернись живим"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення ООС пройшли навчальні тренування підрозділів бойових бригад сухопутних і авіаційних підрозділів ЗСУ на одному з полігонів Донецької області.

Військові відпрацьовували протягом трьох днів різні сценарії розвитку подій в бойових умовах. За одним із них танковий підрозділ із зони відведення повинен був оперативно вийти на передову. Бійці відпрацювали можливі перешкоди, серед яких – переправа важкої техніки через річку.

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