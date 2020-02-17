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17 лютого • оновлено в 17:49
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Терористи заходилися сіяти паніку про "наступ ЗСУ" на Донбасі

2.4т
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Російське окупаційне командування почало поширювати фейки про нібито підготовку наступу сил Операції об'єднаних сил у формі бліцкригу.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, це робиться для створення паніки серед населення окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Терористи взялися сіяти паніку про "наступ ЗСУ" на Донбасі

Терористи взялися сіяти паніку про "наступ ЗСУ" на Донбасі

joinfo.ua

Зокрема скасовані обмеження щодо дотримання режиму припинення вогню для підрозділів і частин 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації.

"Російське окупаційне командування активізувало заходи щодо провокації напруженості на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Пропагандисти поширюють серед населення фейки, щоб дискредитувати Збройні сили України.

"Російські пропагандисти для нав'язування панічних настроїв серед місцевого населення поширюють повідомлення про нібито підготовку сил і засобів ООС до наступу у формі так званого "бліцкригу" та іншу неправдиву інформацію з метою дискредитації командування та особового складу підрозділів ЗСУ", – зазначили в розвідці.

Бліцкриг або блискавична війна – це метод ведення швидкоплинних бойових дій, щоб досягти перемоги в короткі терміни до того, як противник встигне мобілізувати свої сили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи на Донбасі 16 лютого дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Окупанти вели вогонь по українським військовослужбовцям із забороненого озброєння, однак обійшлося без жертв і постраждалих.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Во ид.иоты...
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gotsman dawid
gotsman dawid
Украинский Донбасс, а ты о какой стороне говоришь
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