Терористи влаштували обстріл на Донбасі, незважаючи на перемир'я – штаб ООС

Ольга Ліпич, Гліб Іванов Суспільство 07:43, 5.08.2020 Оновлено: 08:30, 5.08.2020

Збройні формування Росії на Донбасі минулої доби, 4 серпня, здійснили три провокативні постріли позицій Об’єднаних сил, втім, ЗСУ вдалося втримати контроль над ситуацією.

Про це йдеться у ранковому зведенні ООС у Facebook. Відзначається, що вночі противник один раз вистрілив з ручного протитанкового гранатомету неподалік населеного пункту Піски. Поблизу Майорського ворог спробував спровокувати наших воїнів одним пострілом з підствольного гранатомету. Таку ж тактику застосував і біля Луганського.

Українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів з боку збройних формувань РФ було зафіксовано один обстріл. Так, двома пострілами з підствольного гранатомету противник провокував наших воїнів поблизу Шумів. Проте вогонь у відповідь українські захисники не відкривали.

У повідомленні сказано, що окрім своєї основної функції із захисту країни від ворога, Об’єднані сили беруть активну участь в житті мешканців прифронтових населених пунктів і всіляко допомагають їм.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За час перемир’я на Донбасі, яке розпочалося 27 липня, спостерігачі ОБСЄ нарахували вже понад дві сотні порушень режиму припинення вогню.

  • Однак бойових втрат і поранень серед особового складу ЗСУ за цей час немає.

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