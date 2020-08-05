Збройні формування Росії на Донбасі минулої доби, 4 серпня, здійснили три провокативні постріли позицій Об’єднаних сил, втім, ЗСУ вдалося втримати контроль над ситуацією.

Про це йдеться у ранковому зведенні ООС у Facebook. Відзначається, що вночі противник один раз вистрілив з ручного протитанкового гранатомету неподалік населеного пункту Піски. Поблизу Майорського ворог спробував спровокувати наших воїнів одним пострілом з підствольного гранатомету. Таку ж тактику застосував і біля Луганського.

Українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів з боку збройних формувань РФ було зафіксовано один обстріл. Так, двома пострілами з підствольного гранатомету противник провокував наших воїнів поблизу Шумів. Проте вогонь у відповідь українські захисники не відкривали.

У повідомленні сказано, що окрім своєї основної функції із захисту країни від ворога, Об’єднані сили беруть активну участь в житті мешканців прифронтових населених пунктів і всіляко допомагають їм.

Терористи влаштували обстріл на Донбасі, незважаючи на перемир'я – штаб ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Терористи влаштували обстріл на Донбасі, незважаючи на перемир'я – штаб ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL: