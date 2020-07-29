На Донбасі поблизу населеного пункту Шуми за минулу добу, 29 липня, зафіксували один постріл проросійських терористів, які тим самим порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що постріл був неприцільним, і ніс провокативний характер. Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає.

"За минулу добу підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Шуми, постріл був неприцільним і ніс провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", – сказано у повідомленні.

В ООС наголосили: українські військові продовжують надійно утримувати лінію оборони.

"Більше 100 людей із населених пунктів Донбасу, щоденно звертаються до військових медиків Об'єднаних сил для отримання допомоги від медичного персоналу. Дана допомога в основному необхідна мешканцям, які проживають в населених пунктах поблизу лінії розмежування. Окрім допомоги цивільному населенню українські захисники виконують і своє основне завдання за призначенням і продовжують надійно утримувати лінію оборони", – зазначили у штабі.

Там наголосили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на 7 годину ранку залишається повністю контрольованою, за поточну добу обстрілів не зафіксовано.

"Слід вчергове наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українських воїнів відкривати вогонь у відповідь", – додали в ООС.

Терористи влаштували нову провокацію на Донбасі і відкрили вогонь – штаб ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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