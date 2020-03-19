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19 березня • оновлено в 20:55
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Терористи вдарили по ЗСУ з важкої артилерії: поранено бійця

1.9т
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Збройні формування Росії на Донбасі 19 березня обстріляли позиції Збройних сил України з забороненого озброєння, поранивши одного військовослужбовця.

Постраждалого бійця евакуювали до шпиталю і надали необхідну медичну допомогу, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Терористи вдарили по ЗСУ з важкої артилерії: поранено бійця

avdeevka.city

Терористи застосували заборонені Мінську домовленостями 120-мм і 82-мм міномети, а також БПМ-1, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Всього протягом поточної доби терористи 11 разів порушили режим припинення вогню. Під ворожі обстріли потрапили позиції ЗСУ в районі Красногорівки, Лебединського, Павлопіля, Кримського, Новолуганського, Новотошківського.

Українські військовослужбовці завдали по ворогу вогонь у відповідь.

На ділянці розведення сил і засобів №1 ситуація залишається стабільною, режим припинення вогню зберігається. Така ж ситуація спостерігається на ділянках розведення №2 і №3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня терористи розгорнули нові бойові дії на Донбасі, поранивши трьох українських військовослужбовців.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
гражданская
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
А откуда на Донбассе Вооруженные формирования России?
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Стаценко Виктор, А на Донбассе и к сожалению нет, и поэтому там у вас гражданская.. ну вы поняли.
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1
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Стаценко Виктор, Они в Крыму есть - и поэтому там мир и спокойствие!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ю т уб: Где мы живём. Показываем наш город. Видео 8 #кореновск Переезд из Германии в Россию
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