Терористи вдарили по ЗСУ з важкої артилерії: поранено бійця

Збройні формування Росії на Донбасі 19 березня обстріляли позиції Збройних сил України з забороненого озброєння, поранивши одного військовослужбовця.

Постраждалого бійця евакуювали до шпиталю і надали необхідну медичну допомогу, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

avdeevka.city

Терористи застосували заборонені Мінську домовленостями 120-мм і 82-мм міномети, а також БПМ-1, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Всього протягом поточної доби терористи 11 разів порушили режим припинення вогню. Під ворожі обстріли потрапили позиції ЗСУ в районі Красногорівки, Лебединського, Павлопіля, Кримського, Новолуганського, Новотошківського.

Українські військовослужбовці завдали по ворогу вогонь у відповідь.

На ділянці розведення сил і засобів №1 ситуація залишається стабільною, режим припинення вогню зберігається. Така ж ситуація спостерігається на ділянках розведення №2 і №3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня терористи розгорнули нові бойові дії на Донбасі, поранивши трьох українських військовослужбовців.

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