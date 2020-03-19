Терористи вдарили по ЗСУ з важкої артилерії: поранено бійця

Збройні формування Росії на Донбасі 19 березня обстріляли позиції Збройних сил України з забороненого озброєння, поранивши одного військовослужбовця.
Постраждалого бійця евакуювали до шпиталю і надали необхідну медичну допомогу, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.
avdeevka.city
Терористи застосували заборонені Мінську домовленостями 120-мм і 82-мм міномети, а також БПМ-1, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Всього протягом поточної доби терористи 11 разів порушили режим припинення вогню. Під ворожі обстріли потрапили позиції ЗСУ в районі Красногорівки, Лебединського, Павлопіля, Кримського, Новолуганського, Новотошківського.
Українські військовослужбовці завдали по ворогу вогонь у відповідь.
На ділянці розведення сил і засобів №1 ситуація залишається стабільною, режим припинення вогню зберігається. Така ж ситуація спостерігається на ділянках розведення №2 і №3.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня терористи розгорнули нові бойові дії на Донбасі, поранивши трьох українських військовослужбовців.
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