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23 березня • оновлено в 18:17
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Терористи вдарили по вантажівці ЗСУ: поранено двох воїнів

1.1т
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Російські окупанти 23 березня завдали удару з протитанкового ракетного комплексу по військовій вантажівці Збройних сил України на Донбасі, поранивши двох бійців.

Про це у Facebook повідомив штаб ООС. Українські військовослужбовці отримали осколкові поранення. Зараз вони перебувають у задовільному стані.

Терористи вдарили по вантажівці ЗСУ: поранено двох воїнів

У штабі уточнили, що під ворожий вогонь потрапив вантажний автомобіль ЗІЛ-131, який перевозив продукти харчування поблизу населеного пункту Шуми.

Підрозділи ООС завдали удару у відповідь по противнику. Втрати ворога уточнюються.

Ситуація в зоні ООС станов на 23 березня

Ситуація в зоні ООС станов на 23 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом минулого тижня втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі склали 13 осіб, ще 22 отримали поранення.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
То молочко Героям везли, то продукты, то письма от детей.
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2
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
"Потери врага уточняются" - проще говоря, еще не придуманы
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2
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Двое раненых...В результате ответного сокрушительного удара противник не пострадал.
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