Терористи вдарили по вантажівці ЗСУ: поранено двох воїнів

Російські окупанти 23 березня завдали удару з протитанкового ракетного комплексу по військовій вантажівці Збройних сил України на Донбасі, поранивши двох бійців.

Про це у Facebook повідомив штаб ООС. Українські військовослужбовці отримали осколкові поранення. Зараз вони перебувають у задовільному стані.

У штабі уточнили, що під ворожий вогонь потрапив вантажний автомобіль ЗІЛ-131, який перевозив продукти харчування поблизу населеного пункту Шуми.

Підрозділи ООС завдали удару у відповідь по противнику. Втрати ворога уточнюються.

Ситуація в зоні ООС станов на 23 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом минулого тижня втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі склали 13 осіб, ще 22 отримали поранення.

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