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3 березня • оновлено в 22:00
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Терористи вбили на Донбасі одного бійця ООС, іще чотирьох поранили

6.5т
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У результаті обстрілу збройних формувань Російської Федерації 3 березня на Донбасі загинув український військовослужбовець, іще четверо отримали поранення.

Протягом доби терористи 7 разів порушили режим припинення вогню, повідомили в штабі ООС в Facebook.

Терористи вбили на Донбасі одного бійця ООС, ще чотирьох поранили

Терористи вбили на Донбасі одного бійця ООС, ще чотирьох поранили

prm.ua (ілюстративне фото)

Обстріли по позиціях українських військовослужбовців велися із забороненого мінськими угодами озброєння – 82 мм мінометів, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Під ворожі обстріли потрапили позиції ООС біля Широкиного, Зайцевого, Лебединського, Луганського.

Терористи накрили вогнем позиції ООС: один загиблий, четверо поранені

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео з наслідками обстрілу Красногорівки терористами "ДНР" 2 березня. З'ясувалося, що вони прицільно вели вогонь по будинках мирних громадян.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ООС
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пора бомбить москву
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0
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Но "самая сильная армия Эвропы" дала ведь мощный ответ, правда?))) У России "сокрушительные потери"?))) Два полка в пыль, три убежали))) У ВСУ "потерьнет"))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Чистяков Шурик, Зайди в фейсбук к "дырявoму", там уже юбилейные пoхoрoны рoссийской aрмии устраивают)
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
А Сивуха сослуживцам погибшего про дружбу рассказать ничего не хочет,нет?!.
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