У результаті обстрілу збройних формувань Російської Федерації 3 березня на Донбасі загинув український військовослужбовець, іще четверо отримали поранення.

Протягом доби терористи 7 разів порушили режим припинення вогню, повідомили в штабі ООС в Facebook.

Терористи вбили на Донбасі одного бійця ООС, ще чотирьох поранили prm.ua (ілюстративне фото)

Обстріли по позиціях українських військовослужбовців велися із забороненого мінськими угодами озброєння – 82 мм мінометів, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Під ворожі обстріли потрапили позиції ООС біля Широкиного, Зайцевого, Лебединського, Луганського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео з наслідками обстрілу Красногорівки терористами "ДНР" 2 березня. З'ясувалося, що вони прицільно вели вогонь по будинках мирних громадян.

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