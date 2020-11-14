Терористи знову порушили режим тиші на Донбасі: українські воїни готові до відповіді

Упродовж минулої доби, 13 листопада, на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму тиші з боку російських найманців.

Про це повідомила пресслужба ООС на своїй сторінці у Facebook. Бойових втрат та поранень серед українських воїнів не було.

Поблизу Кам’янки ворог застосував міномет калібру 82 мм, неподалік Водяного – автоматичний станковий гранатомет та ручний протитанковий гранатомет. У районі Мар’їнки на Донеччині вогонь вів ворожий снайпер.

"Для збереження життя та здоров’я українських захисників наші воїни дали адекватну відповідь, після чого ворожий вогонь було припинено", – говориться в повідомленні.

В районі Шумів окупанти застосували БПЛА, обладнаний для скидання пострілу ВОГ-17. Українські військові знешкодили його засобами радіоелектронної боротьби.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контролювалася українськими військовими.

Ранкове зведення пресслужби ООС Facebook Операція Об’єднаних сил

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що підконтрольні російським окупаційним адміністраціям "ЗМІ" поширюють фейкову інформацію нібито про недотримання українською стороною умов розведення військ і відновлення найближчим часом повномасштабних бойових дій ЗСУ.