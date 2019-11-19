Терористи Путіна злякалися масових інфекцій у частинах: розвідка розсекретила дані

Російські окупанти на Донбасі намагаються приховати поширення інфекційних хвороб серед терористів.

Про це повідомив спікер Міністерства оборони України, полковник Максим Праута, посилаючись на дані української розвідки. За його словами, командування російсько-окупаційних військ намагається приховати масштаби поширення інфекційних хвороб серед особового складу з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ.

Він зазначив, що кількість інфекційних захворювань зростає зокрема через те, що завезені з території РФ медикаменти є простроченими і непридатними для використання.

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"Зазначена проблема минулого тижня обговорювалася як найгостріша під час навчально-методичного збору з начальниками медичних служб окупантів.

Залучені до участі у заході представники керівництва військово-медичної служби ЗС РФ рекомендували колегам без зайвого афішування шукати можливість лікувати військовослужбовців у цивільних медичних закладах за місцями дислокації підрозділів", – наголосив представник Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія стрімко нарощує угруповання військ на окупованому нею українському півострові Крим.

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