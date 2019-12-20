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20 грудня • оновлено в 08:56
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Терористи Путіна залягли на дно на Донбасі: стало відомо про різку зміну тактики

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Минулої доби, 19 грудня, збройні формування Російської Федерації всього один раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Як повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил, втрат у лавах ЗСУ немає.

"19 грудня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", – йдеться у зверненні.

19 грудня терористи один раз обстріляли українських військових на Донбасі

19 грудня терористи один раз обстріляли українських військових на Донбасі

Новини
Путін продовжує брехати: окупанти в зоні ООС вбили українського воїна

Єдиний за добу ворожий обстріл зафіксовано біля населеного пункту Троїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вчора, 19 грудня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", – розповіли в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воїни Збройних сил України перевірили боєготовність одного з дивізіонів збройних системами РСЗО БМ-21 "Град" у зоні ООС Донбасі.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни украинци, украинские деньги кто-нибудь когда-нибудь находил?
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Мне одному показалось что о том что потерь нет в статье пишется с глубоким сожалением ?
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Bладимир Ильич, и уже не в первый раз)
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Крым Андрей
Крым Андрей
Bладимир Ильич, А вот прикинь, завтра гражданская закончилась. И что все эти стаи ястребов, вытиранов, актевиздов, пропагандонов итд будут делать? Работать они не хотят и не будут. Да, можно и дальше виртуально воевать с Россией... но это уже не то. А экономика в жпе, а просвета не видно и не на чем строить так всеми ожидаемый рывок...
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Александрович Валера
Александрович Валера
Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового . Это сколько человек учавствовало в обстреле ? Или от страха глаза велики
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