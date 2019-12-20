Терористи Путіна залягли на дно на Донбасі: стало відомо про різку зміну тактики

Минулої доби, 19 грудня, збройні формування Російської Федерації всього один раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Як повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил, втрат у лавах ЗСУ немає.

"19 грудня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", – йдеться у зверненні.

19 грудня терористи один раз обстріляли українських військових на Донбасі

Єдиний за добу ворожий обстріл зафіксовано біля населеного пункту Троїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вчора, 19 грудня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", – розповіли в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воїни Збройних сил України перевірили боєготовність одного з дивізіонів збройних системами РСЗО БМ-21 "Град" у зоні ООС Донбасі.

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