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8 березня • оновлено в 20:32
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Терористи обстріляли з ПТРК вантажівку ЗСУ на Донбасі: є загиблий і поранені

3.4т
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На Донбасі у зоні проведення Операції об'єднаних сил 8 березня внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинув український військовий.

Як повідомили на сторінці у Facebook ООС, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження. У штабі зазначили, що російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців.

Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій три наших захисники отримали поранення.

Терористи обстріляли з ПТРК вантажівку ЗСУ на Донбасі: є загиблий і поранені

"Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються", – додали в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня, на Донбасі загинув один український військовослужбовець, іще четверо отримали поранення.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нормально "Джавелины" работают...
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Смерть карателям, убивающим детей Донбасса!
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
В день по у к р о ф а ш и с т у. Нормально, работают ребята...
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