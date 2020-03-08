На Донбасі у зоні проведення Операції об'єднаних сил 8 березня внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинув український військовий.

Як повідомили на сторінці у Facebook ООС, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження. У штабі зазначили, що російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців.

Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій три наших захисники отримали поранення.

"Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються", – додали в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня, на Донбасі загинув один український військовослужбовець, іще четверо отримали поранення.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!