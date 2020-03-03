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3 березня • оновлено в 10:18
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/ Суспільство

Терористи Путіна влаштували пекельну пожежу на Донбасі

1.1т
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У штабі Операції об'єднаних сил розповіли подробиці ракетного обстрілу вантажівки із бійцями Збройних сил України, внаслідок якого помер один український солдат.

Відео з'явилося на сторінці у Facebook ООС. Як розповів військовослужбовець ЗСУ із позивним "Портной", інцидент трапився 1 березня поблизу села Нижньотепле.

"Зі сторони ворога прилетіла протитанкова ракета, вона влучила у наш автомобіль, який приносив нам продукти, вже на виїзді, у жилому комплексі. Якби вона промахнулася, то потрапила би у жилий будинок. Медична допомога, евакуація людей проводилася після влучання снаряду в автомобіль. Ми відразу надали допомогу, забрали поранених – відтягнули їх у сторону від автомобіля, тому що він палав", – розповів він.

Терористи на Донбасі підірвали вантажівку із воїнами ЗСУ

Терористи на Донбасі підірвали вантажівку із воїнами ЗСУ

Скріншот

В ООС додали, що внаслідок вибуху розгорілася пожежа, яка перекинулася на подвір'я цивільних громадян.

Скріншот

Скріншот

Терористи на Донбасі підірвали вантажівку із воїнами ЗСУ

Скріншот

Скріншот

Військовослужбовець "Портной"

"Ми надали допомогу пораненим, евакуювали їх у безпечне місце, паралельно із цим, інша група тушила пожежу, яка перекинулася на подвір'я цивільних громадян", – розповів солдат із позивним "Хан".

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятеро українських воїнів отримали поранення, ще двоє – бойове ураження під час зіткнень з терористами "Л/ДНР" на Донбасі 1 березня. Ще один воїн загинув.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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фил филька
фил филька
ну что упорыши хочется вам и дальше воевать? есть желание покинуть свой дом приехать пострелять на чужбине по другим домам?
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3
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Грешники сгорели в аду.
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3
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Горелов Сергей, не воняй серой, чёрт подшконковый
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0
1
фил филька
фил филька
прям аццкий заголовок)
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
фил филька, типично козлятский камент, молодец, что природы своей не стесняешься
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