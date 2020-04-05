Терористи Путіна поранили бійця ЗСУ і нарвалися на потужну відповідь: деталі боїв

У неділю, 5 квітня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил України.

Евакуаційної технікою потерпілого воїна оперативно доставили в військово-медичний заклад і надали належну медичну допомогу. Про це повідомляється на офіційній сторінці ООС в Facebook.

Злочинні обстріли з боку російських найманців не залишилися безкарним – з наявних вогневих засобів наші військовослужбовці надали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

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На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується. На ділянці розведення №2 і №3 обстановка стабільна. Тривають заходи по дотриманню режиму "Тиша".

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Підсумки за минулу добу:

4 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь із заборонених за Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Водяне, Широкине, Павлопіль, Опитне, Новомихайлівка, Славне, Тарамчук, Південне, Новотошківське, Новоолександрівка, Травневе, Новолуганське та Оріхове.

За даними розвідки, вчора військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил ліквідували двох російських окупантів та ще одного поранили. Також українські військовослужбовці учора прицільним вогнем знищили ворожий безпілотний літальний апарат та станковий протитанковий гранатомет.

За минулу добу представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення 6 крадіжок, 2 факт незаконного поводження із зброєю і боєприпасами та 8 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 44 адміністративні правопорушення.

Громадяни лінію зіткнення через контрольні пункти в'їзду-виїзду не перетинали.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпро терміново евакуювали поранених бійців із зони ООС.

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