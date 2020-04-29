Терористи Путіна підло вдарили по ЗСУ та отримали відповідь прицільним вогнем: є поранений

Російські найманці на Донбасі, 29 квітня, обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новомихайлівка.

Один український захисник отримав бойове травмування, повідомляється на сторінці у Facebook Операції Об'єднаних сил. Воїна було доправлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний.

"Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Терористи Путіна підло вдарили по ЗСУ та отримали прицільним вогнем у відповідь mil.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських військовослужбовців на Донбасі отримали поранення в результаті обстрілу з боку озброєних формувань РФ 24 квітня.

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