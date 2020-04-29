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29 квітня • оновлено в 13:22
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Терористи Путіна підло вдарили по ЗСУ та отримали відповідь прицільним вогнем: є поранений

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Російські найманці на Донбасі, 29 квітня, обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новомихайлівка.

Один український захисник отримав бойове травмування, повідомляється на сторінці у Facebook Операції Об'єднаних сил. Воїна було доправлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний.

"Такі злочинні дії не залишилися без відповіді. Українські військові, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Терористи Путіна підло вдарили по ЗСУ та отримали прицільним вогнем у відповідь

Терористи Путіна підло вдарили по ЗСУ та отримали прицільним вогнем у відповідь

mil.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських військовослужбовців на Донбасі отримали поранення в результаті обстрілу з боку озброєних формувань РФ 24 квітня.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ю т у б : Акценты. Длившаяся почти полгода реконструкция Большой Морской в Севастополе завершена в срок
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Samsonenko Yury
Samsonenko Yury
И здесь репоеды!
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Samsonenko Yury, Сколько раз уже успел нacpaть на Красной площади, не снимая шаровар?
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0
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Респект наёмникам Путина,налупили ВСУшных окорочков.
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Суспільство

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