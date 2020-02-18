Головна Новини
18 лютого • оновлено в 10:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Терористи прорвали позиції ЗСУ на Донбасі: подробиці запеклого бою

Читати матеріал російською

На Донбасі з 5 ранку вівторка, 18 лютого, терористи обстрілюють позиції ЗСУ з важкого озброєння. Ветеран АТО Мирослав Гай повідомляє про втрату позиції біля хутора Вільне.

Про це волонтер повідомив у коментарі OBOZREVATEL, однак підкреслює, що поки інформація офіційно не підтверджена.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"З 5 ранку розпочалися бої не тільки в районі Золотого, але й Новотошківки, Горіхового та хутора Вільне. За моїми даними, але це офіційно не підтверджена інформація, ми втратили позицію в районі хутора Вільне", – сказав Гай.

Новини
Загострення боїв на Донбасі: з'явилися перші дані про жертви серед бійців ЗСУ

Ветеран АТО повідомляє про втрати серед українських військовослужбовців, а також про двох зниклих бійців ЗСУ.

"На нашу думку, все дуже погано, і ми вважаємо, що це була лише перша спроба. Наступали достатньо широким фронтом, при підтримці артилерії декількома штурмовими групами", – додав він.

У той же час в прес-центрі штабу ООС підтвердили OBOZREVATEL, що в районі хутора Вільне тривають інтенсивні бої. У зв'язку з цим говорити про втрати позицій українськими військовими поки рано.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який станом на ранок 18 лютого триває біля Золотого, ЗСУ зазнали важких втрат.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Мирослав Гай
Теги
Збройні сили України війна Донбас ООС
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
35
4
Смішно
1
Цікаво
23
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ну це не дивну ху.ло і його маріонетки миру не хочуть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги