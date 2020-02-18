Терористи прорвали позиції ЗСУ на Донбасі: подробиці запеклого бою

На Донбасі з 5 ранку вівторка, 18 лютого, терористи обстрілюють позиції ЗСУ з важкого озброєння. Ветеран АТО Мирослав Гай повідомляє про втрату позиції біля хутора Вільне.

Про це волонтер повідомив у коментарі OBOZREVATEL, однак підкреслює, що поки інформація офіційно не підтверджена.

Війна на Донбасі

"З 5 ранку розпочалися бої не тільки в районі Золотого, але й Новотошківки, Горіхового та хутора Вільне. За моїми даними, але це офіційно не підтверджена інформація, ми втратили позицію в районі хутора Вільне", – сказав Гай.

Ветеран АТО повідомляє про втрати серед українських військовослужбовців, а також про двох зниклих бійців ЗСУ.

"На нашу думку, все дуже погано, і ми вважаємо, що це була лише перша спроба. Наступали достатньо широким фронтом, при підтримці артилерії декількома штурмовими групами", – додав він.

У той же час в прес-центрі штабу ООС підтвердили OBOZREVATEL, що в районі хутора Вільне тривають інтенсивні бої. У зв'язку з цим говорити про втрати позицій українськими військовими поки рано.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який станом на ранок 18 лютого триває біля Золотого, ЗСУ зазнали важких втрат.

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