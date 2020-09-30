Терористи припинили обстріли на Донбасі, але ОБСЄ вказала на 42 порушення

Війська Росії на Донбасі минулої доби, 29 вересня, жодного разу не порушили домовленностей, досягнутий 22 липня рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Відзначається, що на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів із боку противника не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з боку збройних формувань Російської Федерації", – сказано у повідомленні.

Від початку поточної доби, 30 вересня, по всій лінії зіткнення також спостерігається тиша. Водночас наші захисники, як зазначили в ООС, не втрачають пильності та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

"У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Військовослужбовці Збройних Сил разом із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати лісову пожежу на ділянці розміром близько 4 гектарів неподалік Бобрового на Луганщині", – додали у штабі.

Там наголосили, що ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими воїнами.

Разом із тим, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 42 порушення режиму припинення вогню на Донбасі за минулу добу, 29 вересня. 32 з них було помічено в Донецькій області і ще 10 – в Луганській.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 14 вибухів невизначеного походження", – йдеться в звіті.

Більшість порушень відбулися неподалік Донецької фільтрувальної станції, в тому числі 12 вибухів невизначеного походження і 14 пострілів і черг зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета.

Нагадаємо, напередодні, 28 вересня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Недалеко від населеного пункту Старогнатівка вранці противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час – зі станкового протитанкового гранатомета.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 вересня найманці Росії на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.