Терористи поранили двох воїнів ЗСУ та отримали прицільну відповідь
Збройні формування Росії на Донбасі 23 квітня 10 раз порушили режим припинення вогню, поранивши двох українських військовослужбовців.
Воїни ЗСУ завдали ударів у відповідь по ворожих позиціях, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.
Терористи застосували заборонені Мінськими угодами 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог обстрілював позиції ЗСУ біля Новоселівки-2, Авдіївки, Новотроїцього, Старогнатівки, Новомихайлівки та Павлополя.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли наші позиції біля Оріхового і Новозванівки.
Двоє українських військовослужбовців отримали поранення, їх оперативно доставили у військовий медичний заклад і надали необхідну допомогу.
Сили ООС завдали по ворожих позиціях прицільний вогонь, змусивши бойовиків припинити свою активність. Втрати уточнюються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи 22 квітня вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, українські воїни відкрили у відповідь вогонь і поранили двох найманців.