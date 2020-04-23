Терористи поранили двох воїнів ЗСУ та отримали прицільну відповідь

Юрій Сергієнко Суспільство 18:32, 23.04.2020 Оновлено: 19:07, 23.04.2020

Збройні формування Росії на Донбасі 23 квітня 10 раз порушили режим припинення вогню, поранивши двох українських військовослужбовців.

Воїни ЗСУ завдали ударів у відповідь по ворожих позиціях, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

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Терористи застосували заборонені Мінськими угодами 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог обстрілював позиції ЗСУ біля Новоселівки-2, Авдіївки, Новотроїцього, Старогнатівки, Новомихайлівки та Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли наші позиції біля Оріхового і Новозванівки.

Двоє українських військовослужбовців отримали поранення, їх оперативно доставили у військовий медичний заклад і надали необхідну допомогу.

Сили ООС завдали по ворожих позиціях прицільний вогонь, змусивши бойовиків припинити свою активність. Втрати уточнюються.

Обстановка в зоні ООС станом на 23 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи 22 квітня вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, українські воїни відкрили у відповідь вогонь і поранили двох найманців.

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