Терористи підпалили позиції українських військових на Донбасі
Поблизу Новолуганського в Донецькій області терористи здійснили спробу підпалити позиції українських військових.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН". Зазначається, що внаслідок підпалу українські позиції зайнялися уздовж майже всієї лінії фронту, однак через зміну напрямку вітру, вогонь пішов у інший бік.
Повідомляється, що інцидент трапився на наступний день після того, як через обстріли терористів загорілися ліси на Луганщині.
"Усе було тихо, з‘явився вогонь. Усе в диму і дуже швидко підійшов до нас", – розповів військовослужбовець 24-ї механізованої бригади "Шторм".
За словами українських військових, пожежу вони гасили, чим могли. Коли вогонь підібрався ближче, рятувалися в окопі.
"Усе в диму, усе у вогні, важко дихати. Але спасало те, що були протигази. Викручувалися як могли, брали рушники мочили, дихали через них", – додав "Шторм".
Як розповіли армійці, вогонь тієї ночі сягав до 30 метрів заввишки.
"Що могли, те спасли, а в більшості все вигоріло. Тут вже нема нічого", – зазначив військовослужбовець 24-ї механізованої бригади "Сенсей".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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