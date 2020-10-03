Терористи підпалили позиції українських військових на Донбасі
Інцидент трапився на наступний день після того, як через обстріли загорілися ліси на Луганщині
Вогонь сягав 30 метрів
Військових врятувало те, що вітер змінив напрямок
Поблизу Новолуганського в Донецькій області терористи здійснили спробу підпалити позиції українських військових.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН". Зазначається, що внаслідок підпалу українські позиції зайнялися уздовж майже всієї лінії фронту, однак через зміну напрямку вітру, вогонь пішов у інший бік.
Повідомляється, що інцидент трапився на наступний день після того, як через обстріли терористів загорілися ліси на Луганщині.
"Усе було тихо, з‘явився вогонь. Усе в диму і дуже швидко підійшов до нас", – розповів військовослужбовець 24-ї механізованої бригади "Шторм".
За словами українських військових, пожежу вони гасили, чим могли. Коли вогонь підібрався ближче, рятувалися в окопі.
"Усе в диму, усе у вогні, важко дихати. Але спасало те, що були протигази. Викручувалися як могли, брали рушники мочили, дихали через них", – додав "Шторм".
Як розповіли армійці, вогонь тієї ночі сягав до 30 метрів заввишки.
"Що могли, те спасли, а в більшості все вигоріло. Тут вже нема нічого", – зазначив військовослужбовець 24-ї механізованої бригади "Сенсей".
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