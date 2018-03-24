Терористи напали на мирних жителів на Донбасі: моторошне відео

У зоні АТО в суботу, 24 березня, зафіксований черговий обстріл цивільних будівель в районі Авдіївки. За свідченнями місцевих жителів, стріляли з боку бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Як говориться в повідомленні, 120 мм мінометні снаряди потрапили в господарські будівлі мирних жителів.

Зокрема, зафіксовано потрапляння боєприпасів в господарські будівлі та присадибні ділянки мирних жителів садового товариства Персик, розташованого в районі залізничного перегону Авдіївка-Донецьк. На цих ділянках частково зруйновані дачні будинки, пошкоджені паркани.

Жертв і постраждалих в результаті обстрілу немає, про нього проінформували спеціальну моніторингову місію Організації з безпеки і співпраці в Європі.

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