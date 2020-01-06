Головна Новини
6 січня • оновлено в 20:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Терористи накрили мінометним вогнем сили ООС на Донбасі: є поранений

437
Читати матеріал російською

Упродовж поточної доби, 6 січня, російські терористи на Донбасі знову порушили режим припинення вогню.

Згідно інформації на сторінці штабу ООС у Facebook, окупанти 3 рази обстріляли наших військових.

"Стріляли по захисникам Кримського з заборонених мінськими домовленостями 82-мм мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - написала пресслужба.

Новини
Не тільки Донбас: Фельгенгауер назвав три міста-цілі Путіна в Україні

Нажаль, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Окрім цього, вчора, 5 січня, збройні формування РФ 4 рази порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українських військових з міномету калібру 82-мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Поблизу Кримського терористи застосували снайперські гвинтівки.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"Вільне Радіо"

Обстріли були також зафіксовані неподалік населених пунктів Водяне, Гнутово,Павлопіль та Кримське.

Нажаль, протягом минулої доби два військовослужбовця ООС загинули, ще один отримав поранення.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на війні за незалежність на Донбасі 5 січня підірвалася вантажівка з українськими військовослужбовцями.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Донбас
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги