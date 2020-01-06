Терористи накрили мінометним вогнем сили ООС на Донбасі: є поранений

Упродовж поточної доби, 6 січня, російські терористи на Донбасі знову порушили режим припинення вогню.

Згідно інформації на сторінці штабу ООС у Facebook, окупанти 3 рази обстріляли наших військових.

"Стріляли по захисникам Кримського з заборонених мінськими домовленостями 82-мм мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - написала пресслужба.

Нажаль, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Окрім цього, вчора, 5 січня, збройні формування РФ 4 рази порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українських військових з міномету калібру 82-мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Поблизу Кримського терористи застосували снайперські гвинтівки.

Війна на Донбасі "Вільне Радіо"

Обстріли були також зафіксовані неподалік населених пунктів Водяне, Гнутово,Павлопіль та Кримське.

Нажаль, протягом минулої доби два військовослужбовця ООС загинули, ще один отримав поранення.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на війні за незалежність на Донбасі 5 січня підірвалася вантажівка з українськими військовослужбовцями.

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