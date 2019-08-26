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Терористи на Донбасі завдали нового удару по ВСУ: є жертви

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На Донбасі через обстріли з боку найманців з "Л/ДНР" поранений український військовий.

Про це повідомив полковник Дмитро Гуцуляк, вказано на сайті відомства.

"На жаль, сьогодні під час активного порушення російсько-окупаційними військами "режиму тиші" один наш герой в результаті ворожих обстрілів отримав поранення. Воїна евакуювали в медичний заклад. Зараз йому надають необхідну допомогу", — зазначено в повідомленні.

Ранок на лінії бойового зіткнення було відзначено мінометним ворожим обстрілом з боку російсько-окупаційних військ по нашим захисникам н. п. Новолуганське. Після 6:15 протягом півгодини ВСУ зафіксували розриви 9 ворожих мін калібру 82 мм.

Ворог вів обстріл з напряму від селища Доломітне. Крім мінометів, окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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Після 8:40 також з боку сел. Доломітне окупанти застосували ці ж зразки піхотного озброєння по захисникам н. п. Травневе.

Ситуація на фронті

Ситуація на фронті

Близько 09:00 від шахти 6-7 ворог вів прицільний обстріл з РПГ по нашим захисникам н. п. Шуми.

Крім цього, сьогодні вранці двічі під ворожим вогнем з гранатометів різних систем знаходилися позиції Об'єднаних сил біля Водяного. З 10:50 У протягом 40 хвилин ворог вів провокаційний обстріл зі стрілецької зброї по захисникам Лебединського.

У разі прямої загрози життю і здоров'ю особового складу захисники України відкривали адекватний у відповідь вогонь з метою придушення ворожої збройної активності. Підрозділи застосовують виключно чергові вогневі засоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі ліквідували терориста Сергія Бесєдіна на прізвисько "Батя".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ну да, вот так взяли и сами себя обстреляли, но не попали.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора.В праве США — как предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения....кастрюли,так кто тут террорист ????
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Как говорит Русланчик Кожедуб, парикмахеры и шахтёры знатно пердолят украинскую армию на Донбасе.
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