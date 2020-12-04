Терористи на Донбасі вдарили по ЗСУ з артилерії – штаб ООС

За минулу добу, 3 грудня, озброєні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. А напочатку поточної доби, 4 грудня, ворог застосував проти Збройних сил України артилерію.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Так, поблизу Водяного противник зробив обстріл позицій з мінометів 120-го калібру і автоматичного гранатомета.

Недалеко від цього ж населеного пункту, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, ворог чотири рази провів дистанційне мінування місцевості перед позиціями українських військ.

Також окупанти провели кілька провокаційних пострілів з ручних протитанкових гранатометів в районі населених пунктів Шуми і Авдіївка, а поблизу Опитного – з підствольного гранатомета. Вогонь у відповідь ЗСУ не відкривали.

"З початку поточної доби, в ранкові години 4 грудня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020, і використовували заборонене важке озброєння, а саме артилерійські системи 122-го калібру і 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Водяне", – відзначили в штабі.

Відомості з фронту за 3 грудня. Штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил в Донецькій області військовослужбовець за контрактом спробував душити товариша по службі, щоб обікрасти. А коли не вдалося, підпалив його і таки забрав гроші – всього 9500 гривень.