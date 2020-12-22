Терористи на Донбасі вдарили по ЗСУ мінами і поранили двох воїнів

Карина Бондаренко Суспільство 08:04, 22.12.2020 Оновлено: 09:09, 22.12.2020

За минулу добу, 21 грудня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу двоє бійців ЗСУ отримали осколкові поранення поблизу населеного пункту Південне.

Воїнів оперативно доправили в лікувальний заклад і надали їм допомогу, повідомили в пресслужбі штабу ООС. Стан їхнього здоров'я задовільний.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів

По позиціях українських захисників неподалік від Південного, Луганського та Шумів ворог вів вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля населеного пункту Водяне на Приазов'ї противник вів вогонь із станкового протитанкового гранатомета.

"На численні й прицільні обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь", – відзначили в штабі.

Скріншот.
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Скриншот.
Штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, війська РФ 20 грудня підірвали трактор із мирними жителями на Донбасі та поранили одного з них. Трактор, який повертався з сільськогосподарських робіт, був знищений трьома пострілами зі станкового протитанкового гранатомета.

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