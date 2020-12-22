Терористи на Донбасі вдарили по ЗСУ мінами і поранили двох воїнів

За минулу добу, 21 грудня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу двоє бійців ЗСУ отримали осколкові поранення поблизу населеного пункту Південне.

Воїнів оперативно доставили в лікувальний заклад і надали їм допомогу, повідомили в пресслужбі штабу ООС. Стан їх здоров'я задовільний.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів

По позиціях українських захисників неподалік від Південного, Луганського та Шумів ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля населеного пункту Водяне на Приазов'ї противник вів вогонь з станкового протитанкового гранатомета.

"На численні і прицільні обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь", – відзначили в штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, війська РФ 20 грудня підірвали трактор з мирними жителями на Донбасі і поранили одного з них. Трактор, який повертався з сільськогосподарських робіт, був знищений трьома пострілами зі станкового протитанкового гранатомета.