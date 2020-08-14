Терористи на Донбасі укріпили свої позиції – ООС.

Минулої доби, 13 серпня, російські збройні формування на Донбасі один раз порушили режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Противник інженерно обладнував свої позиції у бік українських підрозділів, втім вогонь не відкривав.

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил у Facebook. Діяльність окупантів була зафіксована поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Водночас, 13 серпня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один із них, на жаль, загинув, інший – отримав поранення. Пораненого воїна оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надається необхідна лікарська допомога.

Разом із тим, на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. "Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові надати гідну відсіч на ймовірні підступні дії ворога", – зазначили в ООС.

Там додали, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

"Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", – сказано у повідомленні.

Від початку поточної доби, 14 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.

"Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника. Слава Україні!", – додали у штабі.

Терористи на Донбасі укріпили свої позиції: в ООС розповіли про порушення перемир'я Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Терористи на Донбасі укріпили свої позиції: в ООС розповіли про порушення перемир'я Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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