Терористи "Л/ДНР" на Донбасі, підтримувані Росією, минулої доби, 25 серпня, порушили режим припинення вогню – вони здійснили постріл із автоматичного станкового гранатомету.

Про це йдеться у ранковому зведенні Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що провокація поблизу Хутора Вільний не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок ворожого пострілу, немає.

Водночас, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. "Наші військовослужбовці дотримуються режиму тиші та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", – сказано у повідомленні.

В ООС нагадали, що 25 серпня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", під час пересування між взводними опорними пунктами, внаслідок підриву ймовірно на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2, отримали поранення двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.

Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан їхнього здоров’я оцінюється як задовільний. Загрози життю військовослужбовців немає.

Від початку поточної доби, 26 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", – зауважили в ООС.

Терористи на Донбасі стріляли з гранатомету – штаб ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Терористи на Донбасі стріляли з гранатомету – штаб ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився зворушливий ролик із вітаннями від воїнів Збройних сил України на передовій для своїх рідних.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!