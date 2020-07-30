У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі російські найманці минулої доби, 29 червня, здійснили один провокативний постріл, порушивши режим припинення вогню.

Про це повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook. Відзначається, що крім того, від початку поточної доби ворог також здійснив провокативний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався.

В ООС наголосили, що від початку вступу в силу режиму припинення вогню, який розпочався 27 липня, поранених та загиблих воїнів зі складу Об’єднаних сил немає. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони виконують свої завдання за призначенням.

Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

"Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що їх Збройні Сили завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців", – сказано у повідомленні.

У штабі також додали, що крім українських армійців в зоні ООС належно виконують свої завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, 76 невідомих вибухових пристрої знайшли підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних Сил під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. За розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за минулу добу було проведено розмінування площі понад 5 гектарів.

"За заявками місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років будинки виконуючи роботи різного ступеня важкості. А на контрольних пунктах виїзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу більше двадцяти громадянам України. Вогнеборці зі складу Об’єднаних Сил за добу загасили 33 пожежі. Ніхто з мирних мешканців не постраждав", – зазначили в ООС.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як писав OBOZREVATEL: