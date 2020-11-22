Терористи на Донбасі обстріляли ЗСУ з гранатомету, – штаб ООС

Терористи на Донбасі минулої доби, 21 листопада, один раз порушили домовленості про перемир'я, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це повідомили на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне.

Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

В ООС додали, що від початку поточної доби, 22 листопада, на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

"Об’єднані сили надійно контролюють ситуацію в районі проведення операції, дотримуючись запровадженого режиму припинення вогню. Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", – наголосили у штабі.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим тиші на Донбасі. Окупанти взялися за заборонене озброєння і здійснили провокативні постріли в бік позицій ЗСУ.