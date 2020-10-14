Терористи на Донбасі обстріляли ЗСУ і запустили заборонені безпілотники – штаб ООС

За минулу добу, 13 жовтня, озброєні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Зокрема, порушення режиму припинення вогню з застосуванням ручного протитанкового гранатомета задокументовано поблизу Зайцевого, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

З автоматичного станкового гранатомета – неподалік населених пунктів Піски і Оріхове.

Також вогнева активність супротивника зафіксована в районі населеного пункту Хутір Вільний. На цій ділянці противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

"На вогневі провокації супротивника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", – відзначили в штабі.

Ще два порушення домовленостей з боку збройних формувань РФ зафіксовані на Приазов'ї. Так, в районі населених пунктів Пищевик і Водяне виявлено прольоти двох БПЛА противника з перетинами лінії розмежування.

"Засобами радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів керування та навігації ворожих безпілотників, що унеможливило подальше їх використання", – йдеться в повідомленні.

Відомості з фронту. Пресслужба штабу ООС

Ворог порушив перемир'я. Пресслужба штабу ООС

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