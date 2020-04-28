Терористи на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ з важкої артилерії: загинув український військовий

Суспільство 23:46, 28.04.2020 Оновлено: 01:04, 29.04.2020

У вівторок, 28 квітня, збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників на Луганщині з важкої артилерії.

Один військовослужбовець ЗСУ загинув, повідомляє пресцентр штабу ООС на сторінці у Facebook.

Обстріли велися із району житлових кварталів Голубівського з артилерійських систем калібрів 152 мм та 122 мм, а також з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донбасі загинув український військовий
zik.ua

З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи калібру 152 мм. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте".

"На жаль, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення несумісне з життям", – повідомили у штабі ООС.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 28 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре вдалися до провокативних обстрілів позицій Об’єднаних сил на Донбасі, сім разів порушивши режим припинення вогню.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

"Я готовий іти пішки!" Українець, що застряг в ОАЕ, не може поховати маленьку дочку

Гробки 2020 в Україні: на коли перенесли і що тепер потрібно робити в цей день

Зеленський відкрив ринок землі: хто отримає безкоштовно

Шмигаль відмовився вносити подання щодо Саакашвілі в Раду

Моносброд имел народ в виду: теперь вы увидели, что избрали?